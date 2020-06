Reakcja Rady Etyki Mediów to odpowiedź na skargę American Jewish Committee.

Reklama

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl REM stwierdził, że to: "rozniecanie antysemityzmu, rasizmu i nienawiści wobec mniejszości nie leży w interesie kraju - członka Wspólnoty Europejskiej i NATO".

Autorem materiału, który pokazany został w "Wiadomościach" był Konrad Wąż.

Odwieczna antysemicka kalka, w której Żydzi są kojarzeni z pieniędzmi i międzynarodowymi spiskami, które mogą zaszkodzić Polsce, została wykorzystana podczas kampanii prezydenckiej, potencjalnie podsycając nienawiść i pogardę do Żydów na świecie oraz do polskich Żydów – tak oceniła go AJC.

Zacytowała słowa, które padły w materiale: Wielu Żydów uważa, że Polacy powinni zapłacić za ich straty w czasie II wojny światowej, mimo że agresorami byli Niemcy, a Polacy, tak jak Żydzi, ofiarami". W dalszej części w materiale padają słowa: „eksperci nie mają wątpliwości: strumień pieniędzy, który płynie z budżetu państwa do kieszeni polskich rodzin wyschnie, jeżeli Trzaskowski, po ewentualnym zwycięstwie w wyborach prezydenckich, będzie dążył do zaspokojenia żydowskich żądań".

AJC dodaje, że Trzaskowski został przedstawiony jako "stypendysta George'a Sorosa”.