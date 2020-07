Na antenie Radia Nowy Świat mogliśmy usłyszeć Wojciecha Manna, który w programie "Poranna Manna" przywitał słuchaczy. - To nie jest stara Trójka, to nie jest nowa Trójka, to jest po prostu radio Nowy Świat - powiedział.

Po kilkudziesięciu minutach nadawane radio napotkało problemy.

Problemy techniczne spowodowane są ogromną ilością internautów, którzy chcieli od rana słuchać radia. Nasze serwery tego nie wytrzymały - mówił portalowi Wirtualnemedia.pl Piotr Jedliński, prezes spółki wydającej Nowy Świat.

To dobra informacja, ludzi chcących nas słuchać jest znacznie więcej, niż się spodziewaliśmy. W możliwie najszybszym czasie uruchomimy nowe serwery, zwiększymy stream i problem zostanie rozwiązany - dodał.