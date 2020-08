Komunikat TVP nie jest aktem prawnym. Poprosiłem zarząd telewizji o przysłanie dokumentów wyjaśniających sytuację prawną zarządu. Pan Maciej Łopiński przysłał do Rady rezygnację z pełnienia obowiązków prezesa z dniem 7. sierpnia. Do tego dnia p.o. nadal jest on, nikt nowy nie został powołany - powiedział przewodniczący RMN Krzysztof Czabański w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.

"Udzielenie pełnomocnictwa na czas nieobecności było działaniem prawidłowym, które zabezpieczało interes Spółki" - ocenił w piśmie do zarządu TVP.

"W przyszłości spółka powinna przykładać większą staranność do opracowywania komunikatów prasowych, żeby nie wprowadzały one w błąd instytucji nadzorujących i opinii publicznej" – ocenił przewodniczący RMN Krzysztof Czabański.

Jeśli Rada Mediów Narodowych do poniedziałku nie powoła prezesa Telewizji Polskiej, to spółką będzie kierowało dwóch członków zarządu: Jacek Kurski i Mateusz Matyszkowicz.