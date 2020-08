Podczas briefingu prasowego w środę wiceszef resortu sprawiedliwości poinformował, że zwrócił się do RPO Adama Bodnara o podjęcie niezwłocznych działań w celu obrony Piotra Jedlińskiego i tym samym - jego zdaniem - obrony wolności mediów i wolności słowa.

Romanowski podkreślił, że "w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z ewidentną mową nienawiści i sytuacją dyktatu ideologicznego, którego efektem jest wymuszenie rezygnacji redaktora naczelnego stacji radiowej Nowy Świat". Według wiceministra, Jedliński został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska tylko dlatego, że określił mężczyzną Michała Sz., aktywistę LGBT, który przedstawia się jako kobieta Margot.

- W związku z tym wzywamy RPO do podjęcia natychmiastowych niezbędnych działań w celu obrony dziennikarza, wolności słowa i prasy przed przemocą ideologiczną.(...) W Polsce nie może być miejsca do łamania wolności prasy, do łamania wolności wypowiedzi; nie może mieć miejsca cenzura prewencyjna. Organy państwa takie jak RPO mają obowiązek stać na straży tych praw i zapewnić ich realizację, w taki sposób, żeby każdy obywatel i każdy dziennikarz miał gwarancję, że te prawa są realizowane - oświadczył Romanowski

W poniedziałek internetowe Radio Nowy Świat poinformowało na Twitterze, że współzałożyciel stacji Piotr Jedliński zrezygnował z funkcji prezesa spółki zarządzającej tym radiem. Wcześniej w mediach rozgłośnia była krytykowana za używanie męskiej formy wobec Michał Sz. - przedstawiającego się jako Małgorzata Sz. "Margot".

Jak podał portal Wirtualne Media, Jedliński odpowiadając na te zarzuty napisał na Facebooku: "Jeżeli Margot oraz akolici, tak bardzo apelują o poszanowanie wolności, to dlaczego nie szanują wolności mediów oraz mojej, jako osoby? Dlaczego chcą mi na siłę narzucić sposób postrzegania świata, zmuszając, żebym określał kogoś, kogo odbieram jako mężczyznę, zaimkami żeńskimi? Trwa zmasowany atak, któremu się nie poddam. To, co robicie, z wolnością nie ma nic wspólnego".

Z kolei w niedzielę kierownictwo Radia Nowy Świat w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych wskazało, że zastosowana przez stację forma męskoosobowa ("aktywista") w odniesieniu do Margot była nieintencjonalnym błędem, który w żadnej mierze nie definiuje stanowiska Radia Nowy Świat wobec wspomnianych osób i wydarzeń. "Pragniemy podkreślić, że wpis Piotra Jedlińskiego jest jego prywatną opinią. Robimy wszystko, by tworzeniu Radia Nowy Świat przyświecała idea obiektywizmu i neutralności" - głosiło oświadczenie.