Kuba Strzyczkowski zastąpił na stanowisku dyrektora Tomasza Kowalczewskiego, który zrezygnował z tej funkcji 25 maja br.

Jak podaje serwis Press, Strzyczkowski został odwołany "z powodu naruszeń regulaminu i procedur wewnętrznych Spółki oraz przekraczania kompetencji i pełnomocnictw".

Nowym dyrektorem Programu Trzeciego Polskiego Radia od 20 sierpnia został Michał Narkiewicz-Jodko, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia.

Zadaniem nowego dyrektora będzie "wypracowanie wraz z zespołem nowej koncepcji rozwoju Programu III, który ma mieć profil muzyczno-kulturalno-rozrywkowy".

Wprowadzenie zmian jest niezbędne ze względu na potrzebę poprawy wyników słuchalności, która osiągnęła w ostatnich 3 miesiącach najniższy poziom w historii istnienia Trójki. Niezbędne jest też stworzenie spójnej wizji i planów rozwoju Programu III oraz usprawnienie zarządzania anteną i sposobu jej funkcjonowania - wyjaśniła, cytowana w komunikacie, prezes zarządu PR S.A. Agnieszka Kamińska.

W informacji podkreślono, że Michał Narkiewicz-Jodko to doświadczony menedżer związany z branżą medialną od ponad dwudziestu lat, a swoją zawodową drogę zaczynał właśnie w Programie Trzecim PR w 1991 r. W PR pracował też jako producent i redaktor.

Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby słuchaczy. Oczywiście, mam szereg pomysłów jak to zrobić, ale bardzo liczę na wsparcie kolegów i koleżanek z zespołu. Na pewno chciałbym skierować Trójkę na tory bliższe kulturze i sztuce - zapowiedział cytowany w komunikacie Michał Narkiewicz-Jodko.

Michał Narkiewicz-Jodko urodził się w 1973 r. w Warszawie. Jest synem Wandy Narkiewicz-Jodko i Jana Borkowskiego. Z wykształcenia dziennikarz, miłośnik muzyki. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Trójce w 1991 r.

Narkiewicz-Jodko był redaktorem, producentem wykonawczym, wydawcą ponad 100 tytułów fonograficznych dla Polskiego Radia oraz dla dziennika "Rzeczpospolita" – od muzyki klasycznej po rockową.

Był dyrektorem produkcji eventów w Grupie ZPR Media. Produkował m.in Eska Music Awards, letnie trasy koncertowe radia ESKA oraz radia Wawa. Był producentem reklam oraz teledysków, twórcą ogólnopolskiej kampanii radiowej przed referendum akcesyjnym do UE. Obecnie jest dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia.

Dziennikarze wydali oświadczenie

"Szanowni Słuchacze,

Zostaliśmy oszukani. Dziś Kuba Strzyczkowski został odwołany ze stanowiska dyrektora - redaktora naczelnego Programu III Polskiego Radia.

Popołudniowa audycja "Zapraszamy do Trójki" została przejęta. To, co Państwo słyszą teraz na antenie, nie jest Programem Trzecim.

Chcieliśmy wspólnie i dla Was tworzyć najlepsze radio na świecie. Wierzyliśmy, że z Kubą Strzyczkowskim będzie to możliwe.

Dziękujemy Wam za to, że ostatnich bardzo trudnych miesiącach byliście z Trójką i z nami.

Zespół Trójki".