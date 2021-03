Tymczasowo anteną kierować ma Paweł Kwieciński, dyrektor biura programowego Polskiego Radia.

Reklama

Dyrektorem Programu Trzeciego Polskiego Radia Michał Narkiewicz-Jodko został 20 sierpnia 2020 roku po odwołaniu z tej funkcji Kuby Strzyczkowskiego.

Dziennikarze Trójki wydali wtedy oświadczenie następującej treści:

"Szanowni Słuchacze,

Zostaliśmy oszukani. Dziś Kuba Strzyczkowski został odwołany ze stanowiska dyrektora - redaktora naczelnego Programu III Polskiego Radia.

Popołudniowa audycja "Zapraszamy do Trójki" została przejęta. To, co Państwo słyszą teraz na antenie, nie jest Programem Trzecim.

Chcieliśmy wspólnie i dla Was tworzyć najlepsze radio na świecie. Wierzyliśmy, że z Kubą Strzyczkowskim będzie to możliwe.

Dziękujemy Wam za to, że ostatnich bardzo trudnych miesiącach byliście z Trójką i z nami.

Zespół Trójki".