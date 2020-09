Dwadzieścia cztery lata. Połowa mojego dotychczasowego życia. Od później jesieni 1996 roku do dziś. To lekcja, podczas której uczyłem się, jak pielęgnować i spełniać marzenia. To czas, który dał mi zbyt wiele, by kiedykolwiek o nim zapomnieć. A dał mi przede wszystkim Was - moich Bliskich.

Dziękuję Wam. Za wierność w stereo. I za wszystkie kolory, które rysowały moją codzienność. Wierzę, że to nie jest ostatni z naszych wspólnych obrazków, które miały w ten sposób powstać.

Dziś na ręce Dyrektora - Redaktora Naczelnego Programu III Polskiego Radia, Pana Michała Narkiewicza - Jodko złożyłem wypowiedzenie.

Jeszcze nie raz wrócę na tym profilu ze wspomnieniami. Z Trójki. Bo przecież jest ich tak wiele...

Do wkrótce.

I niech będzie energia!

Stelmi