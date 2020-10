Jak podały wirtualnemedia.pl, o zmianie szefa serwisu poinformowano pracowników Wirtualnej Polski w czwartek rano.

Przychodzę do świetnie działającej, nowoczesnej firmy medialnej, lidera rynku, więc chcę utrzymać to, co bardzo dobrze działa i dodać atuty ze świata klasycznego dziennikarstwa, z którego się wywodzę. W moim blisko trzydziestoletnim życiu zawodowym oglądałem świat z bardzo różnych perspektyw, liczę, że teraz to w pełni zaprocentuje. Będę starał się, by Wirtualna Polska była medium środka, otwartym na głosy i opinie z różnych stron i środowisk. Mam nadzieję, że dzięki skali i sile WP będę mógł dodać wartości i rumieńców polskiej rzeczywistości medialno-społecznej - mówił Marcin Meller.

Doświadczenie Marcina, jego reporterska pasja i publicystyczne zacięcie, pozwolą nam jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania odbiorców i dostarczać im jakościowe, różnorodne treści. W ten sposób chcemy nie tylko wzmocnić naszą pozycję lidera na rynku portali informacyjnych, ale także stać się najbardziej wiarygodnym medium w Polsce - komentowała Joanna Pawlak, prezes Wirtualna Polska Media.