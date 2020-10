Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego to jedna z najbardziej prestiżowych nagród świata dziennikarskiego w Polsce. Przyznawana jest autorom materiałów dziennikarskich, które zdaniem Kapituły łamią stereotypy, wykraczają poza schematy i zaglądają za kulisy otaczającej nas rzeczywistości. Jej celem jest uhonorowanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie, tego co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane. Po raz pierwszy została wręczona w 2005 roku.

Reklama

W tym roku zostali do niej nominowani dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej Patryk Słowik i Jakub Styczyński za artykuł "Nocna wrzutka warta miliardy">>>.

Pozostali nominowani:

Wojciech Bojanowski (TVN/TVN24) - za reportaż "Niech toną" wyemitowany 2 listopada 2019 roku w programie "Superwizjer" TVN na antenie telewizji TVN24

Tomasz Kuzia, Tomasz Kozłowski i Michał Pietrzak ("Fakt") - za cykl artykułów o interesach ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i jego rodziny, ukazujących się na łamach „Faktu” w maju 2020 roku

Bertold Kittel (TVN/TVN24) - za reportaż "Pancerny Marian i pokoje na godziny" wyemitowany 21 września 2019 roku w programie "Superwizjer" TVN na antenie telewizji TVN24

Jakub Korus ("Newsweek Polska") - za artykuł „Surogatki z Miasteczka Wilanów”, który ukazał się 6 sierpnia 2020 roku w tygodniku „Newsweek Polska”

Robert Mazurek (RMF FM) - za wywiad z Kazikiem Staszewskim wyemitowany 22 maja 2020 roku na antenie RMF FM

Zbigniew Nosowski ("Więź") - za artykuły „Jak to się robiło w diecezji kaliskiej” (cz. 1 i cz. 2) z 4 czerwca i 22 czerwca 2020 opublikowane w serwisie Wiez.pl

Andrzej Poczobut ("Gazeta Wyborcza") - za cykl artykułów poświęconych wyborom prezydenckim na Białorusi publikowanych od 11 sierpnia 2020 roku na łamach "Gazety Wyborczej"

Janusz Schwertner (Onet) - za reportaż „Miłość w czasach zarazy”, który ukazał się 3 lutego 2020 roku w Onecie

Ewa Siedlecka ("Polityka") - za cykl artykułów ukazujących fakty i konsekwencje tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości publikowanych między X 2019 a VI 2020 roku na łamach tygodnika „Polityka”

Judyta Watoła i Wojciech Czuchnowski ("Gazeta Wyborcza") - za cykl artykułów o rażących nieprawidłowościach przy zakupie maseczek i respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia, które były publikowane między majem a lipcem 2020 na łamach “Gazety Wyborczej”

Laureaci zostaną ogłoszeni 25 listopada br. podczas uroczystej gali, której forma zostanie dostosowana do obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.