Kochani, żeby było jasne, szanuję wybory każdego z Was, artystów. Ja niestety nie mogę, k***a. I dziś wiem, że 21 lat uczciwie na to pracowałem, na to, żeby napisać i wysłać takie pisemko. Miłej lektury ***** *** – z takim komentarzem Marcin Wójcik wrzucił na FB skan dokumentu, który wysłał do TVP.

Informuje w nim m.in. że rezygnuje z występu w programie "Kabaret za kulisami" (nagranie zaplanowano na 26 października). I tłumaczy, że "zakłamywanie rzeczywistości i bezwstydna propaganda nie wpisuje się w jego system wartości".

Musiałbym w domu poodwracać wszystkie lustra po powrocie z Warszawy, a kolejne powtórki programu, przypominałby mi o tym, że sprzedałem siebie i swoje przekonania – dodaje.

Deklaruje przy tym, że jest "zdecydowanym przeciwnikiem Prawa i Sprawiedliwości: Partii, której tubą stała się Wasza telewizja, a prawda, uczciwość, rzetelność i szacunek do innych są dla mnie sprawami fundamentalnymi.