Dlaczego dopuszczono do tego, żeby to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji zapadło akurat w tym momencie? – pytał na antenie TVP Info prezenter Michał Cholewiński.

Prezenter był w poniedziałek gospodarzem programu "Serwis Info". Jego gościem był dziennikarz "Gościa Niedzielnego"Jakub Jałowiczor.

Tuż przed rozpoczęciem rozmowy, postanowił wydać swoje oświadczenie na temat wyroku TK w sprawie aborcji. Powiedział, że nie będzie odnosił się do sedna, uzasadnienia i sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a gościa zapyta o niedzielne protesty.

Ja nie rozumiem, i to jest moje oświadczenie, nie rozumiem, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tym czasie rozedrgania, poważnych innych problemów w Polsce, ale także zaniepokojenia wielu ludzi, podjął tę sprawę. Dlaczego zdecydował się i dopuszczono do tego, żeby to orzeczenie zapadło akurat w tym momencie – powiedział Cholewiński i dopiero potem rozpoczął rozmowę ze swoim gościem.