"Specjalnie dla Słuchaczy Radia 357 przygotowałem porcję muzyki na ten wyjątkowy czas, bo wiem, że pamiętają Państwo nasze listopadowe spotkania" - mówi autor zestawienia, Marek Niedźwiecki.

"Chciałbym aby ta audycja przyniosła nam wszystkim trochę zadumy i spokoju… Najpiękniejsze utwory w historii muzyki, klasyka rocka ale też kilka nowości. Zapraszam na Muzykę Ciszy. W najbliższą niedzielę…" - napisał Marek Niedźwiecki, który od lat 1 listopada, a także w Wielki Piątek prowadził audycję ze stonowanymi, pięknymi kompozycjami.

To będzie pierwsza audycja Marka Niedźwieckiego od czasów pamiętnej "Listy Przebojów Programu Trzeciego", którą wygrała piosenka Kazika "Mój ból jest lepszy niż twój". Zablokowanie emisji piosenki Kazika i de facto zakończenie nadawania listy doprowadziło do masowych odejść dziennikarzy, którzy Tróję tworzyli. Pomiędzy czerwcem a 20 sierpnia, PR3 powrócił do dawnych audycji (bez Marka Niedźwieckiego), kiedy dyrektorem stacji został Kuba Strzyczkowski. Jego odwołanie spowodowało nieodwołalne odejście najważniejszych dziennikarz stacji.

Duża część z nich założyła Radio 357. Środki na jego stworzenie zbierają w serwisie Patronite. Stacja ma funkcjonować w formie wspólnej własności wszystkich zaangażowanych w projekt osób. Radio 357 chce rozpocząć nadawanie w grudniu, ale zaczęło już przygotowywać pierwsze sygnalne audycje na platformie Open FM w kanale Radio 357 Przedpremierowo.

Radio 357 na dziś tworzą: Marek Niedźwiecki, Katarzyna Borowiecka, Piotr Kaczkowski, Katarzyna Kłosińska Kuba Strzyczkowski, Marcin Łukawski, Piotr Stelmach, Michał Olszański, Tomek Michniewicz, Marcin Cichoński, Agnieszka Obszańska, Ernest Zozuń, Marta Malinowska, Aleksandra Budka, Marek Brzeziński, Tomasz Rożek, Filip Jaślar, Łukasz Błąd, Gabi Darmetko, Iza Woźniak, Daniel Wyszogrodzki, Krzysztof Szubzda, Roma Leszczyńska, Tomasz Jeleński.

Swoją audycję będzie tu miał także muzyk, Tomasz Organek.

Radio 357 zapowiada, że kolejne osoby dołączą do składu na przestrzeni najbliższych kilku tygodni.