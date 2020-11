Wszystkie kiksy, nieprzemyślane rzeczy i wpadki jakie się tam pokazywały szły na nasz rachunek, bo nikt nie wiedział, że nie mamy wpływu na portal - portalu wirtualnemedia.pl mówi anonimowo osoba bliska władzom Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W końcu miarka przebrała się, gdy Samuel Pereira poleciał do USA i "relacjonował” przebieg wyborów prezydenckich. Delikatnie mówiąc - było to mało profesjonalne, nadawało się bardziej na jakiegoś amatorskiego wideobloga. Cała robota profesjonalnych ekip TVP Info na miejscu znalazła się nagle w cieniu tego, co pokazywał Samuel, bo dziennikarze komentowali tylko to. Tego było już za wiele.

Teraz Samuel Pereira nie jest już redaktorem naczelnym Tvp.info. Trafił do struktur TAI i podlega bezpośrednio Danielowi Liszkiewiczowi, wiceszefowi publicystyki TVP Info.

Szefem TVP.Info był od lipca 2017 roku, wcześniej był zastępcą kierownika redakcji publicystyki w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i dziennikarzem "Gazety Polskiej Codziennie".