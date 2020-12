Corocznie doceniamy w ten sposób dziennikarza/kę lub publicyst(kę), który/a wyróżnił/a się szczególnym przestrzeganiem zasad etyki dziennikarskiej, podaje organizator. I dodaje, że spośród 15 osób – wybranych wstępnie przez Komisję Konkursową – do finału dostaną się tylko cztery. O tym, kto to będzie dokładnie, zadecydują głosy czytelników – głosować można do 8 grudnia do godz. 23.59.

Wśród nominowanych są: Klaus Bachmann ("Tygodnik Powszechny"), Nikola Bochyńska (wirtualnemedia.pl), Marcin Gutowski (TVN24), Piotr Kraśko (TVN, TVN24 BiŚ), Magdalena Krukowska ("Forbes"), Jan Kunert (KONKRET24), Jakub Majmurek (OKO.Press), Marcin Makowski (wp.pl), Anna Mierzyńska (OKO.Press), Sylwia Piestrzyńska (TVN 24), Patryk Słowik ("Dziennik Gazeta Prawna"), Andrzej Stankiewicz (Onet.pl), Piotr Szymaniak ("Dziennik Gazeta Prawna"), Piotr Witwicki (Polsat News), Tomasz Żółciak ("Dziennik Gazeta Prawna").

Głosować można TUTAJ >>>