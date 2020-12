Przede wszystkim chciałbym podziękować słuchaczom. My czasem nie wierzymy w ludzi, dla których pracujemy. Chciałbym was zachęcić, żebyście popatrzyli na to, co się stało ze mną jako na dowód na to, że ludzie nie są głupi, że nie potrzebują głupich mediów, potrzebują mądrych, profesjonalnych, rzetelnych, uczciwych mediów - mówił Dariusz Rosiak, odbierając nagrodę - informuje "Press". Rosiak wygrał w plebiscycie samych dziennikarzy - o zwycięstwie decydowała liczba punktów w głosowaniu redakcji prasowych, internetowych, telewizyjnych czy radiowych.

Dziennikarzem sportowym roku, z nagrodą im. Bohdana Tomaszewskiego zdobył Maciej Petruczenko z "Przeglądu Sportowego", Grand Press Economy wygrał Grzegorz Siemionczyk z "Parkietu" i "Rzeczpospolitej" Z kolei Grand Press Digital otrzymała stacja internetowa Newonce. Grand Press 2020 News dostał Szymon Jadczak z tvn24.pl za materiały o wyborach, które się ie odbyły i które kosztowały pocztę 70 milionów złotych. W kategorii "dziennikarstwo śledcze" nagrodę dostali Wojciech Czuchnowski, Judyta Watoła, Jacek Brzuszkiewicz z "Gazety Wyborczej" za materiały o kupnie bezwartościowych maseczek od firmy instruktora narciarskiego i respiratorów od handlarza bronią. Nagroda za reportaż przypadła Wojciechowi Bojanowskiemu z TVN 24 za materiał o dramacie uchodźców na Morzu Śródziemnym.

Wśród nominowanych dziennikarze DGP

Wśród nominowanych do nagród byli także dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej - Marek Tejchman i Karolina Lewestam.