Podczas "Sylwestra Marzeń", który transmitowany będzie w TVP2, wystąpią m.in. Zenek Martyniuk, Boys, czy Roksana Węgiel.

W sieci pojawia się wiele krytycznych komentarzy dotyczących organizacji widowiska.

"A to nie będzie z tamtego roku nagranie? Przecież takie restrykcje mają być w sylwestra…", "Widzę, że tych to godzina policyjna i impreza do 5 osób nie obowiązuje", "Oni wszystko mogą" - przytacza niektóre z nich press.pl.

Portal donosi, że TVP jako publiczność ma zamiar zatrudnić 300 tancerzy.

Ewa Wiśniewska, dyrektor Centrum Kultury w Ostródzie w rozmowie z press.pl mówi, że Centrum Kultury świadczy usługę wynajmu amfiteatru.

Zatem po odpowiedzi na te pytania odsyłam do rzecznika TVP - komentuje.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostródzie tłumaczy z kolei, że choć wie, że taka impreza się odbędzie, to nikt nie zwracał do nich z żadnym zapytaniem. Pracownik, który rozmawiał z dziennikarzami twierdzi, że jakaś forma nadzoru nad imprezą ze strony policji, być może z udziałem sanepidu będzie.

"Ośrodek będzie zamknięty"

Jak donosi press.pl TVP na noclegi dla ekipy i artystów najprawdopodobniej wykorzysta ośrodek wypoczynkowy w Sarnówku, który położony jest kilkadziesiąt kilometrów od Ostródy.

Wiem, że prawdopodobnie ośrodek od 28 grudnia będzie zamknięty dla kogokolwiek, bo będziemy mieli ekipę telewizyjną - mówią osoby z ośrodka.

W sylwestra na żywo telewizja i artyści odpalą koncert. To takie moje pytanie chociażby do artystów – a gdzie będziecie spali, skoro hotele pozamykane? I pytanie do obsługi całego tego przedsięwzięcia w TVP – to gdzie będziecie spali, skoro hotele pozamykane? I pytanie do Pana Jacka Kurskiego – gdzie Pan będzie nocował, skoro wszystkie hotele będą pozamykane? - to komentarz do sytuacji Jerzego Owsiaka, zamieszczony na jego Facebooku.