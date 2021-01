76 proc. uczestników badania pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl twierdzi, że to, do kogo należą media ma wpływ na sposób informowania i wydźwięk podawanych informacji. Przeciwnego zdania jest 8 proc. badanych. Jak rozkładają się głosy z podziałem na obozy polityczne?

Według opublikowanych przez portal wyników, na pytanie czy "na sposób informowania i wydźwięk podawanych informacji ma wpływ to, do kogo należą media, np. telewizja, radio, prasa, portale internetowe", 43 proc. uczestników badania odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 33 proc. "raczej tak". Wyborcy opozycji bardziej przeświadczeni o wpływie własności na media? 6 proc. uczestników badania udzieliło odpowiedzi "raczej nie", a 2 proc. - "zdecydowanie nie". 16 proc. uczestników wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć". Według sondażu, odpowiedzi twierdzącej udzieliło 75 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy i 87 proc. Koalicji Obywatelskiej. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1090 osób w dniach od 1 do 5 stycznia 2021 roku.