TVP Kobieta to nowa audycja publicznego nadawcy, która pojawi się w telewizji już 8 marca, czyli w Dzień Kobiet. Na kanale poruszane będą tematy stylu życia, zdrowia i rozrywki - TVP Kobieta ma zająć miejsce kanału TVP Rozrywka, który przejdzie do dostępu satelitarnego.

Reklama

Głównym odbiorcą programu mają być oczywiście kobiety w różnym wieku. Oficjalny zwiastun pojawił się właśnie na profilach Telewizji Polskiej w mediach społecznościowych i spotkał się z natychmiastową reakcją widzów.

W zwiastunie TVP Kobieta widzimy największe gwiazdy stacji, takie jak Ida Nowakowska, Marzena Rogalska czy Marta Manowska. Całość utrzymana jest w różowej kolorystyce, a w tle słychać piosenkę "Pretty Woman".

Reakcje

Chyba już wiemy, jak będzie wyglądał kanał TVP Kobieta. Pełne stereotypów programy o sprzątaniu i gotowaniu. PiS chce za wszelką cenę utrzymać patriarchat - czytamy na profilu Młodej Lewicy.

W spocie reklamującym kanał TVP kobieta możemy zobaczyć kobiety w roli sprzątaczki, kucharki, opiekunki do dzieci, a to wszystko w różowo-cukierkowym świecie. W tle lodówka zamknięta na łańcuch. W jego opisie hashtag -#BądźmyRazem z kobietami. Razem w pokoju do wypłakania się? - czytamy w kolejnym komentarzu.