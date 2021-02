"Po 12-stu latach współpracy z TVP podjęłam decyzję o odejściu. Środa, 10 lutego 2021 roku był najtrudniejszym dniem w mojej karierze zawodowej. Programy i zwiastuny z moim udziałem, które jeszcze zobaczycie na antenie, zostały nagrane wcześniej. Chcę być z Wami w kontakcie, zaglądajcie tutaj, w każdy piątek od 14-stej do 18-stej będziemy się słyszeć w Radiu Złote Przeboje. Możemy się też zobaczyć w Teatrze Capitol, w spektaklu „Czy ty to ty”. Zapraszam Was również do podróży w czasie podczas lektury mojej najnowszej powieści >Czas tajemnic<" - czytamy w oświadczeniu Marzeny Rogalskiej na Facebooku. "P.S. Jak widać, tytuł mojego ostatniego programu „Zacznij od nowa” okazał się proroczy. Bo pamiętajcie, że zawsze można zacząć od nowa" - dodała.

Reklama

Miała być twarzą TVP Kobieta

Tymczasem jeszcze niedawno Rogalska wystąpiła w zwiastunie nowego kanału publicznego nadawcy - TVP Kobieta. Ma on ruszyć 8 marca, w Dzień Kobiet.