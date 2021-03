Piotr Kraśko próbował się dowiedzieć, skąd pomysł na organizację konferencji ws. adopcji dzieci w dniu, w którym Adam Niedzielski ogłasza regionalny lockdown w czterech województwach a MZ informuje o ponad 20 tys. nowych przypadków koronawirusa.

Może jak przystało na laureata Telekamery da mi się pan wypowiedzieć? Pandemia wybuchła rok temu. Pan uważa, że przez ten rok ja mam siedzieć z założonymi rękami i nic nie robić? Dlaczego mamy nie przedstawiać pomysłu dotyczącego zakazu przysposobienia dzieci przez osoby homoseksualne? – pytał Wójcik.

W dalszej części swojej wypowiedzi Michał Wójcik wyjaśnił, że obecnie w Polsce „osoba samotna może adoptować dziecko, na zasadzie wyjątku”. – Jeżeli jest w związku z osobą tej samej płci, to musimy chronić dobro tego dziecka, bo to obiecaliśmy naszym wyborcom. Jakby ta sprawa nie była poważna, to Robert Biedroń by się tak nie pieklił, że jest to problem dla tego środowiska – podsumował polityk.