Zaczynaliśmy od jednego satelitarnego kanału telewizyjnego, który nazwaliśmy PolSat. Byliśmy pierwszym komercyjnym kanałem telewizyjnym. Trochę później Plus udostępnił możliwość komórkowych rozmów telefonicznych. I tak zapoczątkowała się wolność w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych. Obecnie, prawie 30 lat później oferujemy milionom naszych widzów i klientów pakiet wielu usług pod markami Plus i Polsat. Umożliwiamy ludziom komunikowanie się z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, pracę, naukę, surfowanie w internecie bez ograniczeń, gdzie mogą cieszyć się np. rozrywką, sportem czy informacją, mogą również rozwijać swoje biznesy. Mogą cieszyć się kontentem i emocjami, jakie dostarczamy. Wszystko to jest dostępne w wybranym przez siebie miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu – mówił Polsat News Zygmunt Solorz.

Plus jest marką, która oferuje najwyższej jakości usługi telekomunikacyjne, w tym najlepsze w Polsce 5G, a Polsat to najatrakcyjniejszy kontent. Dzięki integracji usług telekomunikacyjnych z kontentowymi dostarczamy usługi: "Dla każdego. Wszędzie”. Każda z naszych usług indywidualnie to atrakcyjna oferta i silna, wiarygodna marka, ale prawdziwy potencjał realizujemy jako Grupa, oferując pakiet usług w korzystnej cenie. I dzisiaj nadszedł ważny dzień - rozpoczynamy nowy rozdział w historii Grupy - przedstawiamy nowe logotypy wspomnianych naszych najważniejszych i kluczowych marek: Plusa i Polsatu. Nowe logotypy zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o przejrzystości i łatwości ich odbioru przez naszych widzów i klientów: z jednej strony tak, by wizualnie kojarzyły się z tą samą Grupą, a z drugiej - by zachowały swoje indywidualne wartości. Plus to telekomunikacja, a Polsat to kontent. Będziemy też w komunikacji korporacyjnej używać nowej nazwy Grupy, podkreślającej tę zależność i współdziałanie – Grupa Polsat Plus – dodał Solorz.

Nowe logo Polsatu