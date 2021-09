O swojej nowej aktywności premier poinformował na Facebooku. "Czas na coś nowego!" - napisał. "Od dziś w każdy piątek będziecie mogli posłuchać mojego autorskiego podcastu, w którym mówię o tym, co ważne dla Polski i Polaków" - przekazał.

Reklama

"Polityka z pierwszej ręki"

"Co tydzień polityka z pierwszej ręki, własny punkt widzenia i omówienie najważniejszych tematów dostępne na największych platformach streamingowych" - pisze szef rządu odsyłając do platformy: https://anchor.fm/mateusz-morawiecki

"Konkretnie, mniej formalnie, rzeczowo. Z pewnością nie obejdzie się bez niespodzianek, humoru i zakulisowych informacji. To dopiero początek mojej przygody z podcastami, dlatego liczę na Wasze sugestie i uwagi. Oczywiście będziemy stale udoskonalać warsztat, długość i tematykę audycji" - dodaje.

Morawiecki zachęca też do prenumeraty cotygodniowego listu z podsumowaniem najnowszych informacji z polskiej polityki dostępnego na stronie: https://mateuszmorawiecki.gov.pl

Na stronie premier odsyła do swoich mediów społecznościowych, znajduje się też zakładka "o mnie", "nad czym pracujemy?" z odnośnikiem do strony rządowej oraz "bądź na bieżąco", który odsyła do profilu szefa rządu na Twitterze.