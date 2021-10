W programie informacyjnym Telewizji Trwam przypomniano pomysł polityków PiS sprzed 9 lat – Jarosław Kaczyński mówił o tym, że zmniejszyć ceny benzyny mogłaby obniżka akcyzy.

Można mieć więc tylko nadzieję, że politycy Prawa i Sprawiedliwości podejdą konsekwentnie do swoich słów sprzed 10 lat i przynajmniej do momentu stabilizacji sytuacji na światowych rynkach paliw zdecydują się na obniżkę podatku akcyzowego - stwierdził dziennikarz.

Paliwo drogie, a ma być droższe! Granica 6 zł za litr paliwa na wielu stacjach w Polsce została osiągnięta. 10 lat temu za wysokie ceny paliw PiS skrytykował rządy PO-PSL. Co PiS powie Polakom dziś? - napisano z kolei we wpisie na profilu twitterowym PiS z linkiem do materiału.

"Rydzyk, jak prosi o pieniądze, to..."

W odpowiedzi posypały się wypowiedzi na TT dziennikarzy i polityków.

Rydzyk, jak prosi o pieniądze, to nie pisze maili do Dworczyka, tylko wali w PiS w swoich mediach. Nawet szanuję, że się nie poniża jak Adam Borowski – napisał Tomasz Walczak z "Super Expressu". A Dominika Długosz z "Newsweek Polska”: Panie prezesie, ojciec dyrektor też by chciał mieć udział w rekonstrukcji rządu. Nie ma tam jakiegoś niewielkiego ministerstwa, które można wydzielić?.

Ojciec Dyrektor wszedł do gry "rekonstrukcja rządu" - napisał z kolei Mariusz Gierszewski z Radia ZET. Halo! @TV_Trwam! Jak Wy mnie zaimponowaliście w tej chwili - stwierdził poseł Konfederacji Artur Dziambor.

Wieczorem Telewizja Trwam zdjęła materiał ze strony www i YT, wpis z TT usunęła.