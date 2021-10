W sumie to nawet zabawne, że operacji »für Deutschland« patronują ministrowie Schreiber, Rau, Szefernaker i Müller. Taki gruppenführer Wolf 2.0 - napisał Donald Tusk na TT.

"Wiadomości" TVP wspominają o Tusku niemal codziennie

To komentarz do "Wiadomości" TVP, które kiedy wspominają o Donaldzie Tusku, pokazują głównie nagranie jak ten przemawia po niemiecku – to 1 sekundowa przebitka, kiedy pada albo "für Deutschland", albo "Danke für Alles". W tym pierwszym przypadku Tusk nazywa rządy CDU "dobrodziejstwem" ("Nie tylko dla Niemiec, ale dla całej Europy"), w tym drugim – dziękuje "CDU za postawę w czasie pandemii koronawirusa".

Materiał pochodzi z wystąpienia szefa Europejskiej Partii Ludowej, które ten wygłosił podczas kongresu niemieckiej partii CDU.

Press-Service Monitoring Mediów w sierpniu przeanalizował, jak TVP informuje o Donaldzie Tusku. Co pokazały statystyki? Od 3 lipca do 3 sierpnia, "Wiadomości" wspominały polityka niemal codziennie. Łącznie było to 78 materiałów na temat szefa PO, z których 75 miało wydźwięk negatywny (ponad 96 proc.), a 3 neutralny (niecałe 4 proc.), podają Wirtualnemedia.pl.