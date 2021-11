W sobotnim wydaniu "Wiadomości" pokazano reportaż Jakuba Krzyżaka "Nielegalna migracja paraliżuje Europę". Zwrócono w nim uwagę, że przez politykę otwartych granic Unii Europejskiej wzrosła przestępczość w takich krajach jak Holandia, Niemcy czy Szwecja. Jej sprawcami, zdaniem dziennikarza, są imigranci.

Na dowód pokazano nagranie z telefonu komórkowego, na którym uwieczniono ostrą strzelaninę w "jednym ze szwedzkich miast". Szybko okazało się, że autor filmiku zamieszczonego w sieci nagrał plan zdjęciowy serialu Netfliksa zatytułowanego "Snabba cash" ("Szybka gotówka").

Kiedy prawda wyszła na jaw, przez polskie media przetoczyła się burza komentarzy, kpin i memów.

"Wiadomości" wydały oświadczenie, a w niedzielnym i poniedziałkowym wydaniu serwisu wspomniane nagranie pokazano jeszcze raz, ale już z wyraźnym komentarzem. Jednak o wpadce TVP mówią już nie tylko polskie media.

Wirtualna Polska cytuje artykuł z internetowego serwisu informacyjnego Czeskiego Radia, który opisał całą sprawę, dodając spory fragment poświęcony upolitycznieniu TVP, antyimigranckiej polityce PiS oraz innych wpadkach telewizji Jacka Kurskiego.

To nie pierwszy raz, kiedy redaktorzy 'Wiadomości' wykorzystali fałszywe nagrania do zilustrowania materiałów. W zeszłym roku miała miejsce głośna sprawa, w której wykorzystano słowa osoby podszywającej się pod Martę Lempart. W sierpniu w relacji obchodów wybuchu z II wojny światowej lektor poinformował widzów, że Niemcy zaatakowały Polskę 1 sierpnia, a nie we wrześniu. W lipcu inny program 'Panorama' ogłosił, że Słońce krąży wokół Ziemi - wylicza IRozhlas.cz.