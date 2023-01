Pakiet z reklamami pojawił się m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Australii, Japonii, Korei Południowej i Brazylii. W USA tańszy plan kosztuje 6,99 dolarów. Dla porównania, pakiet standardowy to koszt 15,49 dol. miesięcznie, a za opcję premium z treściami 4K, trzeba płacić 19,99 dol.

Netflix z reklamami w Polsce? Nie prędko

Z ustaleń portalu wynika, że wciąż nie rozpoczęto żadnych prezentacji ani rozmów z agencjami mediowymi, które miałyby pośredniczyć w sprzedaży czasu reklamowego na platformie.

Portal wirtualnemedia.pl dowiedział się nieoficjalnie, że w tej chwili nie ma żadnych konkretnych planów dotyczących uruchomienia pakietu z reklamami w Polsce, a co za tym idzie - sprzedaży reklam na platformie.

Usługa może pojawić się w Polsce najwcześniej pod koniec 2023 roku - podaje portal. Rośnie średnia dzienna liczba rejestracji.

W grudniu pakiet z reklamami w USA wprowadziła także Disney+. Kosztuje 7,99 dol. miesięcznie. W zeszłym kwartale liczba subskrybentów Netflixa urosła o 7,66 mln do 230,75 mln. Natomiast wzrost przychodów wyhamował do 1,9 proc., a zysk netto skurczył się z 607 do 55 mln dolarów.