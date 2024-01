Postawienie mediów publicznych w stan likwidacji jest nielegalne. Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis likwidacji Polskiego Radia S.A. do KRS - poinformował na portalu X Krzysztof Szczucki.

Apel do Sienkiewicza

Poseł skierował do Bartłomieja Sienkiewicza apel. Niech Pańscy ludzie jak najszybciej opuszczą spółki medialne! - napisał.

Spór o media publiczne

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o likwidacji spółek mediów publicznych: TVP, Polskiego Radia i PAP i powołaniu do zarządzania nimi likwidatorów 28 grudnia. Tego samego dnia do sądów rejestrowych trafiły wnioski o wpisanie tych zmian do KRS.

"W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania" - komentował Bartłomiej Sienkiewicz.