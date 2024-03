Jak czytamy w Onecie, o tym, co dzieje się w RMF FM, w branży medialnej szeptało się od lat. Pracownicy stacji bali się jednak mówić o tym głośno. W kwietniu 2023 r. w firmie wprowadzono narzędzie do anonimowego zgłaszania nadużyć i wtedy niektórzy postanowili powiedzieć "dość".

W wyniku kilkunastu skarg wszczęto postępowanie, a parę miesięcy później Marek Balawajder pożegnał się z pracą. Łącznie w rozgłośni przepracował 27 lat. Byli i obecni pracownicy RMF FM, wskazują jednak, że problem nie dotyczy tylko Balawajdera, ale też Tadeusza Sołtysa, prezesa stacji.

Ze relacji pracowników wynika, że Balawajder często pozwalał sobie na seksistowskie żarty. - Innym razem powiedział do mnie: "będziecie zap*****lać jak Żydzi w getcie, a tobie jeszcze każę nosić opaskę na ramieniu" - relacjonuje jeden z pracowników.

Pracownicy rozgłośni to zachowanie przełożonych zaczęli między sobą określać jako "przekazywanie gniewu". - Chodziło o wyżycie się na podwładnym. Kiedyś Balawajder wytłumaczył mi to w przypływie szczerości. Powiedział, że "on też dostaje zj*bki i musi się na kimś wyżyć". Poradził, że ja też mogę się na kimś wyładować. Podał konkretne nazwiska - tłumaczy Andrzej, pracownik newsroomu.

Według rozmówców wyładowywanie gniewu na podwładnych było stałą praktyką Marka Balawajdera.

Wielu z nas twierdzi, że Balawajder zachowuje się jak mąż psychopata, który przez tydzień bije swoją żonę, a przez kolejny tydzień jest wzorowym mężem. Tak wygląda praca w RMF. Jednego dnia usłyszysz od Marka, że "ch**a robisz, za chwilę stąd wylecisz, a on załatwi cię tak, że nigdzie nie znajdziesz pracy". Potem będzie dobrym wujkiem, który zapyta, jak sobie radzisz, czy potrzebujesz pomocy itp. - mówi Anna.

Marek obrażał się na ludzi, którzy zdecydowali się odejść z radia. Najczęściej odwracał się na pięcie i się nie odzywał. Bywało tak, że rozmawiał z niektórymi ludźmi przez pośredników. Inni mieli więcej pecha - na przykład na odchodne byli wpisywani na każdy możliwy dyżur 7 dni w tygodniu. Jakby chciał ukarać "za zdradę" - mówi inny pracownik.