Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, pomysłodawca cyklu programów poradnikowych dot. koronawirusa Jarosław Olechowski otrzymał w poniedziałek Nagrodę Specjalną Mediów Publicznych. Ta nagroda jest dowodem na to, że warto pokazywać rzeczywistość taką, jaka ona jest - powiedział Olechowski.

Prezes TVP Jacek Kurski ocenił, że Olechowski w czasie pandemii przeprowadził polską Telewizję w warstwie informacyjnej z wielkim sukcesem.

Olechowski, odbierając wyróżnienie, powiedział, że jest to nagroda dla "całej Telewizyjnej Agencji Informacyjnej". Jak mówił, tego sukcesu nie byłoby bez fantastycznego zespołu naprawdę wielkiej klasy profesjonalistów - dziennikarzy, operatorów, prowadzących, wydawców, kierowników produkcji, grafików komputerowych i wielu, wielu innych osób, które przygotowują programy "Koronawirus. Poradnik", "Poradnik dla seniora".

Przyznał, że jest to nagroda bardzo ważna dla niego nie jako dyrektora, a jako dziennikarza, bo to jest dowód na to, że warto pokazywać rzeczywistość taką, jaką ona jest. My w naszych programach dot. epidemii koronawirusa nie koloryzujemy, nie mówimy, że epidemii nie ma albo, że jej efekty, jej skutki są niewiele znaczące. Z drugiej strony inaczej niż część mediów komercyjnych unikamy czarnej propagandy, pokazujemy rzeczywistość taką, jaka ona jest, mówimy prawdę, a to wielu osobom bardzo się nie podoba - ocenił szef TAI.

Dyrektor TAI jest pomysłodawcą cyklu programów poradnikowych dot. koronawirusa, m.in. "Koronawirus. Poradnik" czy "Poradnik dla seniora".