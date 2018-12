O dziewczynkach mówi się Lulu i Nana, ale nie są to ich prawdziwe imiona. Kiedy dorosną – jeśli oczywiście będą się zdrowo rozwijać – nie będą się niczym różnić od koleżanek z Państwa Środka poza jedną rzeczą: będą odporne na wirus HIV. Tak zapowiada naukowiec, który zmienił ich kod genetyczny na długo przed narodzinami: He Jiankui.

Cała sprawa wzbudza wiele kontrowersji, choć eksperyment nie został oficjalnie potwierdzony. He mówi, że po prostu chciał pomóc rodzinom, w których jedno (lub obydwoje) z partnerów są nosicielami HIV: aby nie musieli się martwić o to, czy potomstwo również padnie ofiarą wirusa. Ale biorąc pod uwagę, ile zasad nagiął lub złamał naukowiec, prawdopodobnie kierowała nim jeszcze jedna motywacja: zapisania się w annałach nauki w roli pierwszego, któremu udało się doprowadzić do narodzin zmodyfikowanego genetycznie człowieka. Do tej pory naukowcy eksperymentowali na ludzkich zarodkach, ale jeszcze nikt nie odważył się wyniku swoich prac umieścić w łonie matki.