"Oficjalne zdjęcie polskiej flagi na Marsie!" - tak zdjęcie z Marsa podpisała na swoim twitterowym koncie polska firma Astronika, zaangażowana w projekt.

Wysłana przez amerykańską agencję kosmiczną NASA sonda kosmiczna InSight została wystrzelona z Bazy Sił Powietrznych Vandenberg (USA) w maju 2018 r. Po trwającej sześć miesięcy podróży, podczas której przebyła 300 milionów mil (483 miliony kilometrów), bezzałogowa sonda wylądowała na powierzchni Marsa 27 listopada. Ma dokładnie zbadać wnętrze Czerwonej Planety.

Choć InSight to misja amerykańska z udziałem Niemiec i Francji, to udział w niej ma także Polska. Ze strony polskiej zaangażowana jest firma Astronika, która we współpracy z kilkunastoma firmami i ośrodkami badawczymi wykonała mechanizm penetratora gruntu, będącego elementem urządzenia Kret HP3.