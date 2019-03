To urządzenie ma istotnie znaczenie np. dla plantatorów roślin uprawnych czy agencji rządowych, które dzięki szybkiej analizie obrazów hiperspektralnych i podjętym w porę działaniom będą w stanie np. zminimalizować skutki katastrof żywiołowych, które zagrażają plantacjom - mówi PAP przedstawiciel KP Labs ds. komunikacji Jarosław Kacprzak.

Dzięki danym przetwarzanym na pokładzie Intuition-1 będzie można interpretować stan zdrowia roślin, lasów, prognozować plony czy tworzyć mapy zanieczyszczeń miast. Kacprzak zaznaczył, że satelity robiące zdjęcia są już produkowane, ale nowością polskiego rozwiązania jest możliwość przetwarzania danych bezpośrednio na pokładzie satelity. "Dzięki temu można np. przyśpieszyć zbiory zbóż, żeby zdążyć przed nadchodzącą nawałnicą" - tłumaczy.

Intuition-1 będzie satelitą klasy 6U, w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 10x22x36 cm, a jego waga w przybliżeniu wyniesie 10 kg. Całe urządzenie powstało w laboratoriach naukowców z KP Labs, którzy pracę nad tym rozwiązaniem zaczęli w ubiegłym roku. Koszt przedsięwzięcia wynosi 19 mln zł a pieniądze pochodzą ze środków Naukowego Centrum Badań i Rozwoju.

Firma Clyde Space, z którą KP Labs 15 marca tego roku podpisała umowę, ma stworzyć i dostarczyć specjalną platformę satelitarną, którą będzie zawierać takie elementy jak m.in. system sterowania, komunikacji, zasilania, kontroli położenia. Szkoci mają też odpowiadać za satelity i osadzenie jej na orbicie okołoziemskiej. "Z uwagi na tajemnicę handlową nie mogę zdradzić szczegółów umowy pomiędzy KP Labs, a Clyde Space, ale wartość kontraktu przekracza sumę 500 tysięcy funtów" – powiedział Kacprzak.

Intuition-1 to nie jedyny projekt realizowany przez inżynierów KP Labs. Specjaliści z Gliwic mogą pochwalić się zwycięstwem w Copernicus Hackathon. To konkurs na najbardziej obiecującą aplikację do interpretacji danych z obrazów satelitarnych, wykorzystującą dane z europejskiej konstelacji satelitów Sentinel z programu Copernicus. Konkurs jest organizowany przez Komisję Europejską. DeepFlow - opracowane przez KP Labs zwycięskie rozwiązanie automatyzuje wyszukiwanie istotnych informacji, które są „ukryte” w różnych warstwach zdjęć satelitarnych, nadsyłanych przez satelity obserwacyjne Ziemi. Pozwoli to interpretować dane obrazowe, w celu ich wykorzystania np. w rolnictwie, przemyśle czy ochronie zdrowia.