By osiągnąć cel eksperymentu, naukowcy z całego świata zbudowali "wirtualny teleskop" oparty na ośmiu obserwatoriach radiowych na całym świecie i zaczęli badać Sagittarius A - olbrzymią czarną dziurę w samym centrum naszej galaktyki.

Jak będą w stanie przedstawić zdjęcia obiektu, który jest niewidzialny? Naukowcy - według brytyjskiego "Daily Mail" - chcą złapać tzw. cień czarnej dziury, czyli pokazać jej krawędzie. "Będzie to ciemny kształt na jasnym tle światła, wychodzącego z otaczającej przestrzeni, zdeformowanej silną krzywą czasoprzestrzeni" - tłumaczą naukowcy z projektu "Event Horizon Telescope".

Jeśli naukowcom się to uda, to będzie to jedno z najbardziej znaczących odkryć w badaniu kosmosu. Według uczonych, uzyskane dane będą bowiem najbardziej wymagającym testem dla teorii Einsiteina. Kształt i rozmiar zbadanej czarnej dziury powinien być zgodny z teoretycznymi obliczeniami dokonanymi za pomocą równań opartych na teorii względności.