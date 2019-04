Głowa, jęzor, łapy, tułów - a to wszystko w misce naszego ukochanego psiaka. Moda na surowiznę, na dietę BARF w wersji hard, opanowała psiarzy i kociarzy, czego przejaw możemy zobaczyć w mediach społecznościowych. Jestem psiarą, moje suki jedzą surowiznę, ale jak patrzę na zamieszczane w pewnych portalach zdjęcia, to mam odruch wymiotny. Fizycznie i mentalnie.

Bo to jest przegięcie, ekstremalny radykalizm. Jednym z nurtów jest FRANKEN PREY. Oto, jak tłumaczą tę ideologię administratorzy z jednych ze stron propagujących taki sposób żywienia naszych czworonogów: "Wyobraźcie sobie potwora Frankensteina – jest poskładany z różnych ciał prawda? Tym jest FRANKEN PREY – żywieniem różnorodnymi częściami całych tusz zwierzęcych (np. półtusze z kurczaka, jagnięce serce, królicza głowa, wątroba wołowa etc.) tak aby skomponować pełnowartościowy posiłek. Z wielu elementów różnych zwierząt "składamy" jedną tuszkę. Czyli dajemy jedno serce, jeden mózg, dwa płucka etc. Dopasowujemy organy wielkością do siebie i do wielkości naszego zwierzęcia".

Masakra, jak dla mnie.

Dla mnie to jest także trudne do zaakceptowania. Ale jest jeszcze jedna opcja, radykalniejsza. Jej zwolennicy uważają, że nasze koty i pieski, nasi milusińscy żyjący z nami pod jednym dachem, śpiący z nami w łóżkach, to tak naprawdę drapieżniki, które powinny polować, aby zdobyć pokarm. Dlatego należy zapewnić im żywe ofiary, które mogłyby dogonić i zagryźć, aby się najeść. I niektórzy trzymają się tego sztywno i w ramach przekąski serwują swoim ulubieńcom żywe oseski szczurów albo kurczaków z hodowli. Inni wypuszczają swoich podopiecznych w "naturę", żeby sobie coś upolowały. Moim zdaniem jest to nadużycie. Ale z fanatykami się nie pogada.

Zwolennicy diety BARF są odporni na wiedzę?

Nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. To środowisko charakteryzuje się raczej tym, że ci opiekunowie zwierząt są bardziej świadomi potrzeb swoich pupilów, chcą ich dobra, zdają sobie sprawę, że dieta ma wpływ na zdrowie. Sam jestem zwolennikiem karm domowych, które – właściwie stosowane – są o wiele lepsze, niż te kupne, przetworzone, zwłaszcza suche. Jednak aby dieta domowa była naprawdę korzystna dla zwierzaka, trzeba ją dobrze zbilansować, aby zapewnić wszystkie niezbędne składniki. Nie wystarczy ryż, marchewka i mięso. W gronie "barfiarzy" trafiają się jednak osoby, które nie mają wystarczającej wiedzy, co im nie przeszkadza kreować się na guru, który posiadł wiedzę tajemną i nie ma dla niego żadnych znaków zapytania. I, niestety, często opowiadają swoim "wyznawcom" głupoty, wprowadzając ich w błąd i działając na szkodę zwierząt.

Jakiś przykład takich błędnych informacji?

Jedna z moich "ulubionych" dietetyczek-amatorek, nazwijmy ją S., taki odpowiednik niejakiego Zięby, głosi, że węglowodany są szkodliwe, wręcz śmiertelne dla zwierząt. Bzdura, w procesie ewolucji układ trawienny psa przystosował się do tego, aby je strawić. Oczywiście nie namawiam, aby dieta psa składała się w stu procentach z węglowodanów (choć koledzy widzieli w Tajlandii zwierzęta, które dostawały do jedzenia tylko ryż i żyły, ale co to za życie) jednak trochę energii z węglowodanów jest niezbędne. Ale ona, pani S. utrzymuje, że pies to wilk. Ta sama osoba napisała w jednej ze swoich publikacji, że trzustka produkuje żółć! I taka informacja poszła w lud. Kiedyś byłem na wykładzie tej pani i usłyszałem, jak przekonywała zgromadzonych, iż sucha karma, ta sklepowa, powstaje poprzez spiekanie w temperaturze 400 stopni C.

Oooo, to nie wiedziałam, że psy czy koty jedzą węgiel.

No właśnie. Niemniej sucha karma faktycznie powstaje poprzez spiekanie, aczkolwiek w dużo niższej temperaturze, spala się wówczas sacharyna i powstaje niezdrowy dla organizmów choć smaczny - związek. Ten sam, który się wytwarza, kiedy smażymy na tłuszczu panierowanego w bułce schabowego. Niby nie można zabronić nikomu, aby się kompromitował, jeśli tego chce, niemniej jednak budowanie swojej pozycji na obśmiewaniu innych czy wprowadzaniu ludzi w błąd uważam za nieetyczne. Tak samo, jak nieinformowanie, że BARF ma także wady. Przedstawianie tej diety jako cudownego remedium na wszystko jest kłamstwem.

Jakie wady ma pan na myśli?

Nie powinno się karmić samym mięsem. Weźmy te węglowodany: ok, w przypadku psów rasy małej faktycznie mogłoby ich nie być, gdyż maluchy potrzebują większej ilości energii na kilogram masy ciała. Mam cavaliera, ten psiak wymaga 500 kk na dzień, ale już mój labrador potrzebuje 2,5 tys. kk, dlatego musi być więcej wypełniaczy, np. w postaci warzyw. Zresztą u zwierząt dieta także powinna być dobierana indywidualnie, w zależności od trybu życia, tempa przemiany materii, ich aktywności czy wieku. Nie ma jednego uniwersalnego przelicznika. Bzdurom też jest lansowana przez niektórych teza, że zwierzę samo wie, ile ma zjeść.

Widać to po epidemii otyłych psów – także labradorów – na ulicach.

Z tą otyłością labradorów, ale także innych ras, związany jest niedobór różnych niezbędnych składników: niektóre zwierzaki dostają za wiele tłuszczu, a za mało mikroelementów. Do tego dochodzi zagrożenie epidemiologiczne w stosunku do ludzi. Surowe mięso, podroby, kości, jeśli nie są przechowywane w odpowiednich warunkach chłodniczych, stanowią zagrożenie epidemiologiczne. Dla zwierząt i ich właścicieli. Zdarzają się przypadki śmiertelne spowodowane zakażeniem drobnoustrojami z rodziny clostridium. Ryzykowne jest także kupowanie mięsa od niesprawdzonych firm, przez Internet. W Holandii przebadano partię mięsa mrożonego przeznaczonego dla zwierząt – okazało się, że było zarażone i jego zjedzenie mogłoby się fatalnie skończyć. Oczywiście, jeśli właściciel zna pochodzenie mięsa, kupuje je w sprawdzonym źródle, wie, że zostało przebadane, że zachowany został łańcuch chłodniczy – wszystko jest w porządku. BARF na pewno będzie zdrowszy niż karma komercyjna sucha. Radziłbym też, aby zachować środki ostrożności w postaci odrębnych desek i noży używanych przy dzieleniu mięsa dla psów i dla ludzi. Należy sobie zdawać sprawę, że im więcej mięsa w naszym domu, tym więcej bakterii. Dobrze też jest je przemrozić– niektóre drobnoustroje, m.in. clostridium, giną w ujemnych temperaturach.

Ale to nie znaczy, że zwierzęta czy ludzie powinni przyjmować jałowe pożywienie.

Nie, ale co za dużo, to niezdrowo, ja z ostrożności parzę mięso dla moich psów. Były w zeszłym roku takie badania, w których analizowano kał zwierząt będących na diecie BARF oraz tych żywionych karmą suchą pod względem metabolonu, to znaczy substancji wydalanych w procesie przemiany materii. Okazało się, że te jedzące karmą suchą miały niższy poziom różnorodności, natomiast w kale tych żywionych surowym mięsem było m.in. dużo bakterii e. coli. Zgodnie ze współczesną wiedzą od tego, jaki jest metabolon, zależy zapadalność na wiele chorób: to schorzenia serca, nerek, nowotwory (np. jelita grubego). Jest także teoria mówiąca, że metabolon ma związek z depresją, gdyż metabolity wraz z krwią przekraczają barierę mózgu i atakują centralny układ nerwowy hamując wytwarzanie neuroprzekaźników.

To BARF jest dobry, czy zły, proszę się zdecydować.

To stosunkowo młoda moda, na świecie zaczęła się w l. 90, u nas na szerszą skalę zaczęła się rozprzestrzeniać kilka lat temu, więc nie został jeszcze gruntownie przebadany. Jedno jest pewne: jeśli drastycznie zmienia się czyjąś dietę, zmienia się także metabolizm, co może popchnąć organizm w stronę, w którą byśmy nie chcieli. Paradoksalnie duży i pozytywny wpływ na zwiększanie się naszej wiedzy na temat żywienia zwierząt mają duże firmy produkujące suche karmy. Suchych karm nie polecam, ale cieszę się, że te koncerny wykładają spore pieniądze, dzięki którym możemy dowiedzieć się więcej np. o strawności odżywczej białka i węglowodanów czy ekspresji genu amylazy trzustkowej. Ale to taka dygresja – chodzi mi o to, że trzeba zdobywać wiedzę w każdy możliwy sposób.

Powiem jeszcze o niebezpieczeństwach związanych z dietą BARF – a mianowicie ryzyku rozchwiania równowagi hormonalnej w organizmie naszego pupila. Zwłaszcza, jeśli często dajemy mu do zjedzenia surowe szyje drobiu razem z tarczycami. Tarczyca to nie nerka, którą zobaczymy, zidentyfikujemy i możemy usunąć. W ptasich szyjach jest ona rozsiana, więc pies zjadając je wchłonie także aktywne hormony. I ostatnio pojawiła się w gabinetach fala czworonożnych pacjentów z nadczynnością tarczycy.

Właściciele, którzy decydują się prowadzić pupila na barfie powinni też pamiętać o tym, że psu potrzebny jest wapń – a więc kości. Ja swoim daję skrzydełka kurze gotowane i mielone, ale znów – ilość i sposób podawania wapnia jest do indywidualnego ustalenia w porozumieniu ze specjalistą. Przyszła kiedyś do mnie pewna pani ze swoim psem: problemy z układem kostnym, biegunka, enzymy wątrobowe bardzo podwyższone. Karmiła swojego podopiecznego tylko mięsem i podrobami, zero kości. W ten sposób załatwiła mu wątrobę i trzustkę. Inna sprawa, że bafowcy generalnie częściej chodzą z podopiecznymi do weterynarzy i robią badania.

Zauważyłam, że także weterynarze – podobnie jak właściciele zwierząt - dzielą się na zwolenników i przeciwników BARF. W swoim antagonizmie są zaciekli niczym PiS i PO.

Coś w tym jest! Dlatego proszę, aby nie ideologizować żadnej diety. Chłodne, naukowe podejście jest najlepsze. Inaczej my i nasze zwierzęta staniemy się ofiarami ideologii.

Dla kogo jest BARF?

Dla zwierząt właścicieli świadomych, chcących podnosić poziom swojej wiedzy, wziąć odpowiedzialność i podjąć pewien trud. Bo łatwiej i bezpieczniej jest wrzucić chrupki czy zawartość puszki do miski. W przypadku BARFA trzeba się jednak trochę namęczyć – najpierw intelektualnie, a potem fizycznie. To jest także dieta dla zdrowych, dorosłych psów. Ja poważnie bym się zastanowił, czy i w jaki sposób podjąć się ułożenia barfowego jadłospisu dla szczeniaka czy suki w ciąży, choć oczywiście jest to możliwe. Teraz – dla odmiany – nastała moda na dietę wegetariańską u psów. I też można – mądrze ją stosując – zapewnić psu odpowiednią ilość niezbędnych składników odżywczych, choć będzie problem aminokwasami, których najwięcej jest w mięsie oraz L-karnityną. Jednak pod warunkiem, że dopuszczamy podawanie zwierzęciu ryb, nabiału i jajek można sobie poradzić. Jednak absolutnie nie podjąłbym się zbilansowaniem takiej diety dla suki w ciąży, karmiącej czy szczeniaków. I jeszcze jedno, przed czym przestrzegam - z kota nie można zrobić wegetarianina. On takiej diety po prostu nie przeżyje. Potrzebuje mięsa, i to ciepłego, krwistego mięsa. Kot, w przeciwieństwie do psa, jest czystym drapieżnikiem. Nie można też kota karmić wyłącznie suchym jedzeniem, chrupkami, to jest dla niego zabójcze. Kotowate nie mają w zwyczaju pić wody - to zwierzęta wywodzące się z terenów pustynnych, gdzie szansą na nawodnienie się było zjedzenie upolowanej ofiary, a ssaki składają się w 80 proc. z wody. Jeśli wasz kot nie chce jeść mięsa czy saszetki z gotowym posiłkiem, to podgrzejcie mu to przez kilka sekund w mikrofalówce: będzie tak, jakby upolował. A jeśli chodzi o psy, to apeluję: nie karmcie go samymi chrupkami. Jeśli już nie mamy czasu, aby kombinować z dietą naszego psiaka, uzupełnijmy przynajmniej w 1/3 jego posiłki surowymi warzywami.

Czy jest jakiś prosty sposób na prawidłowe zbilansowanie diety naszego czworonoga? Nie każdy ma możliwość, aby udać się do specjalisty, na przykład takiego jak pan?

Prawidłowe bilansowanie dawki pokarmowej zgodną z normą żywieniową można znaleźć np. na stronie FEDIAF. I nie ma znaczenia, czy karmimy kupną karmą, czy domową. Musimy zwracać uwagę na to, żeby wszystko dobrze się bilansowało.

Ostatnie pytanie - o tzw. mięsne kości, które według różnych praktyków BARF powinny stanowić 30 proc. pożywienia.

To skomplikowane. I zależy od wieku oraz kondycji psa. Szczeniaki powinny dostawać ich wiele, aby mogły ssać, gryźć, wygryzać. Dobra jest dla nich nasada kości długiej, kości miednicy, w ogóle wszystkie miękkie i płaskie kości, jak np. żeberka czy łopatka. Ale, uwaga, to wygryzanie kości powinno się odbywać pod kontrolą właściciela. Jeśli chodzi o psy starsze, to należy skonsultować ze specjalistą, w jaki sposób podawać im kości, aby nie skończyło się to np. zatorem układu pokarmowego. Jeszcze raz powtórzę: dieta domowa, w tym BARF, jest lepsza, niż karmienie psiaków i kociaków przemysłową karmą. Pod warunkiem, że robi się to mądrze i pod nadzorem. Jeśli nie mamy na to czasu ani głowy, złóżmy zamówienie w tradycyjnym sklepie. Ale przygotujmy jakiś warzywny dodatek do tego sztucznego jedzenia.