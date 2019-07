Zaćmienie będzie widoczne z terytorium wschodniej Europy, w zachodnich rejonach Azji i Oceanu Indyjskiego i sporej części Afryki. Zjawisko będzie można obserwować również na terytorium Polski, przy czym w północno-zachodniej połowie kraju wschód Księżyca nastąpi już w trakcie trwania fazy półcieniowej zaćmienia.

Całość zjawiska potrwa ponad 5,5 godziny. W fazie maksymalnej w cieniu znajdzie się około 2/3 tarczy Księżyca.

Zjawisko rozpocznie się o godzinie 20.44, kiedy Księżyc zacznie wchodzić w tzw. półcień Ziemi. O godzinie 22.02 tarcza Srebrnego Globu wejdzie w cień Ziemi. Faza maksymalna nastąpi o 23.32, jednak Księżyc nie zostanie całkowicie przesłonięty, dlatego mowa o zaćmieniu częściowym, a nie całkowitym. Wyjście z cienia Ziemi nastąpi o godzinie 1.00, a półcień Ziemi nasz naturalny satelita opuści o godzinie 2.18.

Do obserwacji zaćmienia Księżyca nie potrzeba żadnych przyrządów astronomicznych, chociaż np. lornetka pozwoli bardziej szczegółowo przyjrzeć się zjawisku.

Zaćmienia Księżyca następują, gdy znajdzie się on na linii Słońce-Ziemia, po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, wchodząc w cień rzucany przez Nacisknaszą planetę. W sytuacji odwrotnej, gdy Księżyc znajduje się pomiędzy Słońcem, a Ziemią, może on rzucać cień na Ziemię, przez co możemy obserwować zaćmienie Słońca.

Zaćmienia Księżyca mogą wystąpić tylko w trakcie pełni, przy czym nie każda pełnia jest związana z tym zjawiskiem. W dniu 16 lipca pełnia Księżyca wypada o godzinie 23.38.

W najbliższych dniach na całym świecie odbędą liczne wydarzenia z okazji 50. rocznicy załogowego lądowania na Księżycu przez amerykańskich astronautów z misji Apollo 11. Organizuje je NASA, a także instytucje w wielu krajach. Również Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) zachęca, aby w tych dniach organizować pikniki astronomiczne i wspólnie spojrzeć przez teleskopy na Księżyc. Listę takich wydarzeń można znaleźć na stronie www.moonlanding50.org. Wśród nich wymienione są także wydarzenia w Polsce: w Gdańsku (Hevelianum), w Olsztynie (Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne), w Warszawie (Centrum Nauki Kopernik) i w Czernicy (Astrohunters).

Przy okazji obserwacji zaćmienia Księżyca łatwo będzie także zobaczyć dwie planety. Blisko Księżyca, po prawej stronie, świeci Saturn, a dalej w prawo (na zachód) dostrzeżemy jasnego Jowisza. Wszystkie te obiekty są widoczne bardzo nisko nad horyzontem.