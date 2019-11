Narwale to gatunek ssaka z Oceanu Arktycznego. Ich waga waha się od 800 do 1600 kilogramów, a długość ciała - od 4 do blisko 5,5 metrów. Tym co je wyróżnia jest pojedynczy kieł (z reguły, bo "raz na pięćset przypadków u samca można spotkać dwa kły"). Górny. Lewy. I skręcony zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Kieł narwala może o samców mieć nawet 3 metry i ważyć do 10 kg. U samic jest on krótszy i lżejszy.

Zwierzęta używają go do kruszenia pokrywy lodowej, by moc zaczerpnąć powietrza. Niewykluczone, że także do wyczuwania zmian temperatury czy np. ciśnienia (kieł pokryty jest 10 milionami włókien nerwowych) i do walki w okresie godowym.

Populację narwali szacuje się na około 80 tysięcy osobników, stąd też znalazły się one na Czerwonej Liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN Red List).