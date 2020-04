Jak czytamy na stronie "Deutsche Welle”, francuskich naukowców zainteresował fakt, że wśród chorych na koronawirusa jest mało palaczy. Zbadano 500 pacjentów zakażonych COVID-19, z czego tylko 5 proc. z nich pali papierosy - wyjaśnił prowadzący badania internista prof. Zahir Amoura.

Reklama

Oznacza to, że wśród pacjentów z koronawirusen jest 80 proc. mniej palaczy niż w ogóle populacji w tej samej grupie wiekowej i płciowej – podaje "Deutsche Welle”.

Stawiamy hipotezę, że nikotyna przyczepia się do receptorów komórkowych, które wykorzystywane są też przez koronawirusa, co utrudnia mu wnikanie do komórki – wyjaśnił prof. Jean-Pierre Changeux z Instytutu Pasteura i Collège de France.

Jak podkreślał profesor, badanie ma ukazać czy np. pielęgniarki i pacjenci mogliby profilaktycznie nosić plastry z nikotyną.

Naukowcy nie zalecają jednak palenia.

Kilka tygodni temu pisaliśmy o badaniach z Kanady, według których palenie może podnieść ryzyko zapadnięcia na Covid-19. Czytaj więcej>>>