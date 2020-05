Wirus SARS-CoV-2 może stać się endemiczny, tak jak to jest w przypadku wirusa HIV - powiedział w środę ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Mike Ryan podczas wideokonferencji. Wezwał ponownie świat do "ogromnego wysiłku" w walce z pandemią koronawirusa.

Ważne jest, aby wyłożyć karty na stół: ten wirus może stać się kolejnym endemicznym wirusem w naszych społecznościach i może nigdy nie zniknąć - powiedział Ryan. - Myślę, że musimy być realistami i nie sądzę, aby ktokolwiek mógł przewidzieć, kiedy ta choroba zniknie. Nie należy składać żadnych obietnic i nie podawać żadnych dat. Ta choroba może przerodzić się w długi problem lub może zniknąć nagle. Reklama Ryan podkreślił, że obecnie opracowywanych jest ponad 100 potencjalnych szczepionek, w tym kilka jest na etapie badań klinicznych. Dodał, że eksperci zmagają się jednak z ogromnymi trudnościami, próbując znaleźć szczepionkę w 100 procentach skuteczną. U mężczyzn więcej enzymu kluczowego dla zakażenia koronawirusem [BADANIA] Zobacz również Ekspert WHO zaznaczył, że istnieją szczepionki na inne choroby, takie jak odra, których nie wyeliminowano w walce z koronawirusem. Świat ma przed sobą długą, długą drogę, by opanować pandemię koronawirusa - powiedział Ryan, dodając, że ryzyko związane z zakażeniami nadal pozostaje bardzo wysokie "na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym”. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dodał: Trajektoria tej epidemii jest w naszych rękach i jest to sprawa wszystkich i wszyscy powinniśmy przyczynić się do jej powstrzymania. Obecnie na całym świecie koronawirusem zakażonych jest ok. 4,3 mln ludzi, zmarło ponad 291 tys. osób.