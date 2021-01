Prof. Avi Loeb, szef Wydziału Astronomii na Uniwersytecie Harvarda twierdzi, że tajemniczy obiekt Oumuamua, który pojawił się w 2017 w Układzie Słonecznym, to statek kosmiczny, który jest pierwszym sygnałem od innych cywilizacji. Należy on bowiem - jak pisze Interia - do tej grupy uczonych, którzy wierzą, że pewne elementy tajemniczego obiektu wskazują, że nie jest on dziełem natury - chodzi m.in. o sposób poruszania się czy jego jasność.

Nie wszyscy jednak naukowcy zgadzają się z tą teorią i uważają, że wszystkie cechy Oumuamuy da się wytłumaczyć prawami fizyki.