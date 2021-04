Egzystencjaliści głosili, że człowiek jest sam . Ale to tylko pozory: towarzyszą nam miliony mikroorganizmów. Na przykład w przewodzie pokarmowym żyje flora bakteryjna będąca z nami w stałej kooperatywie, zaś każdego człowieka otacza osobista chmura mikrobów – tak unikatowa, że można byłoby po niej identyfikować nas jak po odciskach palców.

Niestety czasem zdarza się, że obecność jednego z tych sąsiadów jest dla nas problematyczna. Chodzi o roztocza kurzu domowego, które żywią się naszym martwym naskórkiem. Żyją m.in. w pościeli, gdzie codziennie za naszą sprawą spada na nie dosłownie manna z nieba. Małe świntuchy mają to do siebie, że załatwiają się tam, gdzie stołują – i u niektórych z nas te odchody wywołują reakcje alergiczne. Częste pranie pościeli nie pomaga, bo roztoczy pozbyć się nie sposób. Potrzebne jest coś innego: pokrowiec antyalergiczny . A konkretnie pokrowiec wykonany ze specjalnej tkaniny, którą opracowali naukowcy z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa (Ł-IW) w Łodzi.

Roztocza kurzu domowego na zdjęciach wyglądają jak małe pajączki. Większość z nas w ogóle nie zauważa ich obecności (pominąwszy fakt, że widać je dopiero w dużym powiększeniu). Problem pojawia się wtedy, kiedy ktoś ma alergię na ich odchody. Wtedy nocny wypoczynek może się stać udręką. – One uwielbiają pościel, bo jest tam dużo jedzenia, jest ciepło, wilgotno, a do tego ciemno, bo nie przepadają za światłem – wyjaśnia mgr inż. Marek Lao z instytutu.

Stąd filozofia praktyki antyalergicznej polega na tym, żeby stworzyć im fizyczną barierę, dzięki której nie będą mogły skryć się w miejscach trudnych do prania, jak wnętrze materaca czy kołdry. Służą do tego pokrowce wykonane ze specjalnych tkanin. Inżynierowie zajmujący się włókiennictwem mieli dotychczas dwie strategie, jeśli idzie o ich tworzenie.

Jedną z nich było sięgnięcie po materiały gęsto tkane, drugą – wykorzystanie tkanin powlekanych, czyli takich, na które dla zwiększenia barierowości naniesiona jest dodatkowo warstwa polimeru. Obydwa podejścia mają swoje wady. Te pierwsze stanowią doskonałą barierę dla alergenów. Tak dobrą, że przy okazji przepuszczają mało pary wodnej oraz powietrza (mówimy, że „nie oddychają”), a do tego szeleszczą. To wpływa na komfort ich użytkowania.

Te drugie z kolei mają jeszcze gorszą (wręcz zerową) przepuszczalność powietrza i nieprzyjemny chwyt, a prać można je tylko w temperaturze do 60 st. C. Nie trzeba nikogo przekonywać, że te propozycje nie są optymalne dla alergików. – Nie jest sztuką zrobić tkaninę, przez którą będzie przenikać minimalna ilość cząstek. Do zapewnienia odpowiedniego komfortu musi ona jednak być przewiewna, a także pozwalać na transmisję pary wodnej – tłumaczy mgr Lao.