Pewnego dnia możliwe stanie się stworzenie tkanek ludzkich służących przeszczepowi serca lub nerek - stwierdził Izpisua, szef laboratorium genetycznego w kalifornijskim Instytucie Salka. Hiszpański badacz wyjaśnił, że stworzenie embriona będącego hybrydą człowieka i małpy możliwe było podczas prac w chińskich laboratoriach. Dodał, że w pracach tych uczestniczyli naukowcy z chińskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii w Kunming, a także z Katolickiego Uniwersytetu im. Św. Antoniego w hiszpańskiej Murcji.

Reklama

"Czysto naukowe powody badań"

Izpisua wyjaśnił, że wstępem do stworzenia krzyżówki embriona człowieka i małpy było przeprowadzone przez jego zespół w 2017 r. studium nad skutecznym wprowadzeniem ludzkich komórek do tkanek organizmu świni. Wyjaśnił, że najnowszy eksperyment opierał się na wszczepieniu do liczących 6 dni małpich zarodków komórek człowieka. Dodał, że po 19 dniach od tego zabiegu, przeprowadzonego na 132 embrionach, przetrwały tylko trzy krzyżówki.

Powody, dla których przeprowadziliśmy te badania w Chinach są czysto naukowe (…). Nasi współpracownicy z tego kraju są uznanymi ekspertami w badaniach nad małpami i żyją tam jedne z największych na świecie kolonii tych zwierząt, dodał Izpisua, wskazując, że studia tego typu dozwolone są m.in. także w USA, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.