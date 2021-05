Podobnie jest z kluczami: ich bezpieczeństwo zależy nie tylko od ich długości, lecz także od tego, w jaki sposób są wymyślane. Pierwszym etapem na drodze do uzyskania klucza kryptograficznego jest generator liczb losowych – proponuje on pewną wartość, zwaną ziarnem, która po wielu przekształceniach stanie się kluczem. Ziarno nigdy jednak nie jest w pełni losowe, bo zawsze jest to efekt określonych operacji matematycznych. Widać pewną analogię z hasłami: im lepsze – czyli bardziej losowe – jest ziarno (im trudniejsze do odgadnięcia hasło na początku), tym powstanie z niego trudniejszy do złamania klucz (tym trudniejsza będzie jego przeróbka z uwzględnieniem wielkich liter etc.).