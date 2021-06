W naszym kraju zjawisko to widać jako zaćmienie częściowe. W Warszawie zaczęło się o godz. 11.55, a maksymalną fazę (około 0,20) osiągnęło o 12.54. Zakończy się o 13.54. W innych miejscowościach poszczególne momenty mogą się różnić o kilka-kilkanaście minut, jak choćby w Poznaniu, gdzie zaćmienie rozpoczęło się o godz. 11.45, maksymalną fazę obserwowano o 12.46. Zjawisko zakończy się o 13.48.

Największa faza widoczna jest w północnej Polsce - np. w Gdańsku czy Szczecinie. Z kolei w południowej części kraju część Słońca zakryta przez Księżyc będzie najmniejsza.

Zaćmienie to gratka dla obserwatorów nieba, dlatego w różnych miejscach w Polsce i w internecie można je obserwować wraz z popularyzatorami astronomii, instytucjami naukowymi i organizacjami astronomicznymi. W stolicy obserwacje prowadzi Obserwatorium Astronomiczne UW - przed jego siedzibą przy Al. Ujazdowskich 4. Transmisję przy użyciu teleskopu ZEISS organizuje też Obserwatorium Astronomiczne UAM wraz z Uniwersyteckim Studiem Filmowym UAM.

Nie patrzeć bezpośrednio na słońce!

W żadnym wypadku nie wolno patrzeć na Słońce przy pomocy lornetki czy teleskopu, jeśli nie są one wyposażone w odpowiednie filtry - grozi to uszkodzeniem lub utratą wzroku.

Najbezpieczniejszą metodą obserwacji jest rzutowanie obrazu Słońca z teleskopu na ekran (np. białą kartkę). Zaćmienie można też dojrzeć bez teleskopu. Są do kupienia specjalne okulary do obserwacji zaćmień Słońca. Znane są też domowe metody, takie jak patrzenie przez zadymioną szybkę czy płytę CD, aczkolwiek należy z nimi postępować z rozwagą (nie przesadzać z długością czasu wpatrywania się przez takie przyrządy w Słońce), gdyż nawet one nie są do końca bezpieczne dla wzroku.

Kiedy następne?

Zaćmienia Słońca następują w sytuacji, gdy Księżyc w swoim ruchu dookoła Ziemi znajdzie się na linii widzenia Słońce-Ziemia. Jest wtedy w nowiu, ale ze względu na to, że jego orbita nie jest idealnie kołowa i ma pewne nachylenie względem płaszczyzny orbity Ziemi dookoła Słońca, to zaćmienia nie zachodzą przy każdym nowiu.

Zaćmienia częściowe z terenów naszego kraju obserwujemy stosunkowo najczęściej. Następne przypadnie 25 października 2022 roku. na zaćmienie całkowite poczekamy do 2075 roku, zaś zaćmienie obrączkowe widoczne z naszego kraju nastąpi dopiero w 2135 roku.