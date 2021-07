"Katastrofa zdrowotna"

Reklama

Nowe badanie sugeruje, że następna "katastrofa zdrowotna" dotknie miliony ludzi cierpiących na ten syndrom, który może być odrzucany przez środowisko lekarskie.

I chociaż dokładne liczby są trudne do określenia, nowe badanie zakłada, że w samych Stanach Zjednoczonych może być "15 milionów przypadków >długiego Covidu< wynikających z tej pandemii".

Amerykańskie czasopismo naukowe "New England Journal of Medicine" opublikowało w środę artykuł pt. "W obliczu naszej kolejnej narodowej katastrofy zdrowotnej – długodystansowego Covid". Jego autorzy dr Steven Phillips i dr Michelle Williams napisali, że ">długi Covid< prawdopodobnie rzuci cień na nasz system opieki zdrowotnej i ożywienie gospodarcze". Chociaż dane wciąż się pojawiają, średni wiek pacjentów z "długim Covidem" wynosi ok. 40 lat, co oznacza, że większość jest w najlepszych latach pracy – napisali.

Przebieg "długiego Covidu"

Nikt nie wie, jaki będzie przebieg "długiego Covidu" ani, jaki odsetek pacjentów wyzdrowieje lub będzie mieć długotrwałe objawy. To frustrująco kłopotliwy stan - wskazali. Ale biorąc pod uwagę enigmatyczną historię "nowych" zespołów poinfekcyjnych, pojawienie się "długiego Covidu" nie powinno być zaskakujące.

Badacze zwracają uwagę, że jeśli brać pod uwagę doświadczenia z przeszłości to wielu członków społeczności medycznej będzie niedowierzało, marginalizowało i odrzucało ów nowy syndrom. Taka reakcja sprawi, że pacjenci poczują się niezrozumiani, pokrzywdzeni i niezadowoleni - akcentują naukowcy.

Z powodu braku wsparcia ze strony środowiska medycznego pacjenci z "długim Covidem" i aktywiści utworzyli już internetowe grupy wsparcia. Jedna z takich organizacji, Body Politic Covid-19 Support Group, przyciągnęła ponad 25 tys. członków - podaje News.com.

Profesor nadzwyczajna zdrowia ludności na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Sydney, Bette Liu, przeprowadziła obszerne badanie prawie każdego pacjenta z koronawirusem w tym stanie. Odkryła, że 80 proc. osób wyzdrowiało w ciągu miesiąca, a 95 proc. do trzech miesięcy po zakażeniu. Pozostałe 5 proc. nadal odczuwało objawy nawet przez trzy miesiące po początkowej diagnozie.