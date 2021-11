Bazujący na drożdżach preparat jest obecnie testowany na immunogenność na myszach w Gdańsku - podaje Radio Swoboda. Jak informuje Andrij Sybirny, stojący na czele lwowskiego Instytutu Biologii Komórkowej, wyniki mają być gotowe za kilka tygodni.

Reklama

Następnie mają odbyć się badania w laboratorium w Krakowie na myszach modyfikowanych genetycznie i wrażliwych na koronawirusa. Zwierzętom będzie wstrzyknięty koronawirus, a następnie podany zostanie preparat.

Czemu badania prowadzone są w Polsce?

Badania prowadzone są w Polsce, bo na Ukrainie nie ma odpowiednich laboratoriów - wskazuje Radio Swoboda.

Uważamy, że nasza szczepionka jest efektywna - zaznacza naukowiec. Czy ta szczepionka trafi do Ukraińców i ochroni ich przed koronawirusem? Wątpią w to nawet jej twórcy - twierdzi portal. Po potwierdzeniu efektywności na zwierzętach konieczne jest jej testowanie na ludziach, następnie zarejestrowanie i otrzymanie międzynarodowego certyfikatu, co jest wyjątkowo trudne - podsumowuje Sybirny.