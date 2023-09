Reklama

Regularna i umiarkowana aktywność fizyczna korzystnie wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu. Badania naukowe wykazują, że jest to skuteczny sposób zapobiegania problemom związanych z układem krążenia oraz układem oddechowym. Dodatkowo aktywność fizyczna wywołuje szereg reakcji metabolicznych, które stanowią ochronę przed wystąpieniem nowotworów, zaburzeń psychicznych oraz hormonalnych.

Siedzący tryb życia - jedna z chorób XXI wieku

Siedzący tryb życia uznawany jest za jedną z chorób XXI wieku. By jej zapobiec, ważna jest regularna aktywność fizyczna. Nie trzeba wykonywać skomplikowanych ćwiczeń, wystarczy codziennie spacerować. Do tej pory przyjmowało się, że korzystne dla zdrowia było zrobienie 10 tysięcy kroków dziennie. Według najnowszego badania ta liczba zmniejsza się do 4 tysięcy. Jednak im więcej chodzimy, tym lepiej wpływa to na nasz organizm.

Ile kroków dziennie należy robić? Badania polskich naukowców

W artykule autorstwa prof. dr hab. n.med. Macieja Banacha i jego zespołu z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi czytamy, że zrobienie już 4 tysięcy kroków dziennie ma korzystny wpływ na zdrowie. Artykuł ukazał się na łamach "European Journal of Preventive Cardiology". Analizie poddano wyniki 17 badań przeprowadzonych na grupie około 226 tysięcy ludzi.

Badania trwały 7 lat i uwzględniały płeć, wiek, różnice regionalne związane ze strefami pogodowymi i po raz pierwszy ukazały, jaki wpływ na zdrowie ma wykonywanie do 20 tys. kroków dziennie.

6-10 tys. kroków dziennie zmniejsza ryzyko przedwczesnego zgonu o 42 proc.

Pierwsze korzyści zdrowotne w grupie badanych osób naukowcy zauważyli już po przekroczeniu granicy około 4 tys. kroków dziennie. Badacze zauważyli też, że każde dodatkowe 500 kroków obniża ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny o 7 proc., a dodatkowe 1000 o 15 proc.

U osób w wieku 60 i więcej lat, które codziennie robiły między 6 a 10 tys. kroków, ryzyko przedwczesnego zgonu spadło o 42 proc. Natomiast w grupie młodszej – poniżej 60-tego roku życia, która robiła od 7 do 13 tys. kroków dziennie, ryzyko przedwczesnej śmierci było niższe o 49 proc.

Minimalna liczba kroków, która daje korzyści dla zdrowia

Badacze podkreślają, że minimalna liczba kroków, powyżej których pojawiają się korzyści zdrowotne to 4 tys. kroków dziennie. Optymalna natomiast liczba kroków to między 6 a 13 tys. kroków dziennie i właśnie przy tej liczbie możemy osiągnąć największe korzyści dla naszego zdrowia. Profesor Banach podkreśla, by wyniki badania były interpretowane właściwie i byśmy z ich powodu nie zmniejszali codziennej aktywności fizycznej.

Ważne jest także to, by w przypadku, gdy przyjmujemy leki, rodzaj aktywności fizycznej był dostosowany do aktualnego stanu zdrowia.