Gryzły Napoleona, powodują nieustającą erekcję. Oto najbardziej zbrodnicze robale świata [GALERIA]

Afrykańska pluskwa nietoperzowa

Ich obecność w domu może zwiastować również obecność… nietoperzy. Ta rodzina pluskwowatych preferuje krew nocnych zwierząt, a gdy bardzo zgłodnieją rozglądają się za innymi ciepłokrwistymi organizmami. Dlatego trzymają się blisko żywicieli w ciepłych i suchych zakamarkach strychów, dziuplach drzew, a na żer wychodzą nad ranem gdy nietoperze powrócą do kryjówek i zapadną w sen. Gdy znikają naturalni żywiciele, pluskwy zaczynają wędrować po domu i żerować na ludziach. Ukąszenia są na ogół nieszkodliwe, jednak drapanie może prowadzić do stanu zapalnego czy zakażenia. Pluskwy nietoperzowe są w zasadzie nie do odróżnienia od pluskiew domowych. Charakteryzuje je również niezwykle brutalny sposób uprawiania miłości. "Samiec podczas aktu omija waginę samicy i swoim przerażająco ostrym penisem przebija jej odwłok" - pisze Stewart.