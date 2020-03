Naprawdę czuję się tak, jakby to była jakaś inwazja, a my znaleźliśmy się pod okupacją. Chowamy się po domach, powiedziano nam: nie wychodźcie na zewnątrz. Nagle przestaliśmy funkcjonować. (…) Nie wiemy, jak długo to potrwa, kiedy pojawi się lek, jak szybko stworzymy szczepionkę. Nie mamy pojęcia, jak rozwinie się ten kryzys. Jesteśmy w stanie wojny i sądzę, że w krótkim czasie załamanie produkcji i wzrost bezrobocia będą znacznie większe niż w 2008 r.” – ekonomista Kenneth Rogoff, profesor Uniwersytetu Harvarda, w wywiadzie telewizyjnym z 19 marca.

