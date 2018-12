Na plus tej formacji należy zaliczyć udowodnienie tezy, że w Wojsku Polskim da się kupować sprzęt. Kupno karabinków Grot i zestawów amunicji krążącej Warmate miało swoich krytyków, ale przy niewydolności systemu zakupów dla wojska warto zauważyć, że to się udało. Obrona Terytorialna korzystała z procedur Wojsk Specjalnych. Być może warto część tych rozwiązań przenieść do procedur zakupowych, z których korzysta regularne wojsko? Zapewne warto też się pochylić nad systemem szkolenia wprowadzanym przez ten rodzaj wojska. Dwa lata to wystarczająco dużo by zastanowić, które z tych rozwiązań mogą się sprawdzić gdzie indziej

