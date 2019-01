Mgdalena Rigamonti: Jak się bije w Polsce?

Sylwia Spurek (prawniczka i zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich): Bezkarnie. Za przyzwoleniem sąsiadów, dalszej rodziny, kolegów i koleżanek z pracy, którzy widzą, wiedzą, a nie reagują. Za milczącą zgodą. Sprawca i otoczenie są przyczyną przemocy w rodzinie. Sprawca, który bije, i otoczenie, które wie, ale nie robi nic.

Pani mieszka w bloku?

Tak, w bloku.

I co, wie pani, co się dzieje u pani sąsiadów?

Nie zaryzykowałabym takiego stwierdzenia. Mam wrażenie, że mam rodzaj skrzywienia, a może to wrażliwość, może instynkt. Po prostu wyczuwam przemocowców. Po kilku minutach. Po gestach, sposobie mówienia, po tym, jak się odnoszą do innych w towarzystwie. Do osoby zależnej, podległej w strukturze organizacyjnej. Nie jest żadną sztuką powiedzieć do osoby podległej: „Nie wkur…j mnie”, prawda? Nie jest żadną sztuką poniżyć taką osobę. Przecież my to doskonale potrafimy, bo w domach się tego uczymy, bo szkoła nas tego uczy. Szkoła jest przecież przemocową instytucją. I mówi to osoba, która zawsze miała świadectwo z czerwonym paskiem i same piątki.

Potem doktorat, wiele specjalizacji.

To jest mój sposób na to, by nikt nie mógł mi zarzucić braku kompetencji. Mam formalne kwalifikacje, żeby zajmować funkcję zastępczyni rzecznika praw obywatelskich.

Politycy pani nie zarzucają braku kompetencji.

Na Twitterze dzieją się różne rzeczy. Szczególnie wtedy, kiedy zabieram głos w kontekście przemocy w rodzinie. Często mężczyźni. W zasadzie prawie zawsze mężczyźni. Piszą, że nienawidzę mężczyzn, piszą, co myślą o moim wyglądzie, o życiu prywatnym, o życiu seksualnym. Pojawiają się groźby. Niestety, nie wypełniają znamion przestępstwa groźby karalnej. Niestety, bo inaczej nie miałabym żadnych oporów przed składaniem wniosków o ściganie. Piszą, że musiałam mieć duże problemy w domu. Pytała mnie pani o sąsiadów, o ludzi, których spotykam, czy zauważam przemoc.

Miałam kiedyś taką sytuację, że podejrzewałam, że koleżanka z pracy doświadcza przemocy domowej. Zapytałam, czy wszystko w porządku, dlaczego jest taka zdenerwowana, czy mogę jej jakoś pomóc. Powiedziałam wprost, że jeżeli chciałaby porozmawiać o tym, co się dzieje w jej domu, czego doświadcza, to zawsze może do mnie przyjść. Dostała ode mnie sygnał, że wiem, widzę, że chcę pomóc, że mogę być po jej stronie, że nie milczę. Milczenie jest biciem w Polsce. Milczenie jest przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną. Kiedyś była taka kampania we Francji: sprawca karmi się milczeniem. Sprawca przestaje się czuć bezkarny, kiedy ktoś dowiaduje się o tym, że popełnia przestępstwo.

Czym się różni przemoc w rodzinie od przemocy domowej?

Niczym. Od strony formalno-prawnej niczym. W słowniku języka polskiego to są synonimy.

To po co zmiana w projekcie ustawy z przemocy w rodzinie na przemoc domową?

W języku tkwi wielka siła.

A rodzina to świętość?

Hm. Najwyraźniej w Polsce przemocy nie może być w rodzinie. W domu tak, w rodzinie nie.